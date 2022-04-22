Москва, 22 апреля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Вероятность понижения ключевой ставки Банка России достаточно велика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Goverment.ru Банк России

«В целом постепенно ставка вернётся к прежним значениям при стабилизации ситуации, — сказала Ермилова. — Для доступного кредитования как юридических лиц, так и физических лиц это адекватная и необходимая мера. Далее ставка должна ещё снизиться. Повышение сейчас не требуется, поскольку экономика достаточно стабильна. Если оставлять ставку на прежнем уровне, тогда практически недоступными останутся кредиты. Например, ипотечный кредит, за счёт которого приобретается почти половина всех продаваемых квадратных метров. Это важно и для поддержки застройщиков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в 2022 году Россию ждет существенное падение ВВП, в чем немалую роль сыграет и политика регулятора.