Зерноградский район, Ростовская область, , 16:15 — REGNUM В Ростовской области водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 22 апреля.

Пешеходный переход Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Сообщение о дорожной аварии на улице Ленина в станице Мечётинской поступило в полицию около 12:00 мск. Неустановленный водитель автомобиля, похожего на Toyota Corolla белого цвета, по предварительным данным, сбил ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочка с травмами была доставлена в больницу. Водитель с места ДТП скрылся.

Полиция устанавливает нарушителя.