Зерноградский район, Ростовская область, 22 апреля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В Ростовской области водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 22 апреля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пешеходный переход

Сообщение о дорожной аварии на улице Ленина в станице Мечётинской поступило в полицию около 12:00 мск. Неустановленный водитель автомобиля, похожего на Toyota Corolla белого цвета, по предварительным данным, сбил ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочка с травмами была доставлена в больницу. Водитель с места ДТП скрылся.

Полиция устанавливает нарушителя.