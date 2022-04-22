Москва, , 16:14 — REGNUM Ситуация с внешними долговыми обязательствами России не отвечает классическим условиях возникновения дефолта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля сообщил экономист Сергей Хестанов.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам экономиста, Россия готова исполнить свои обязательства, однако ей не дают этого сделать в силу введенных ограничений. Подобного случая ещё не было в мировой практике, по крайней мере в обозримом прошлом.

«Классический дефолт подразумевает, что плательщик не имеет средств заплатить либо не имеет намерения заплатить. У нас же специфика в том, что мы располагаем средствами и желанием заплатить. Но есть технические сложности. Поэтому статус этого состояния очень неопределенный. В обозримом прошлом таких прецедентов просто не было», — сказал Хестанов.

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