Москва, 22 апреля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Ситуация с внешними долговыми обязательствами России не отвечает классическим условиях возникновения дефолта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля сообщил экономист Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

По словам экономиста, Россия готова исполнить свои обязательства, однако ей не дают этого сделать в силу введенных ограничений. Подобного случая ещё не было в мировой практике, по крайней мере в обозримом прошлом.

«Классический дефолт подразумевает, что плательщик не имеет средств заплатить либо не имеет намерения заплатить. У нас же специфика в том, что мы располагаем средствами и желанием заплатить. Но есть технические сложности. Поэтому статус этого состояния очень неопределенный. В обозримом прошлом таких прецедентов просто не было», — сказал Хестанов.