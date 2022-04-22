Санкт-Петербург, , 16:30 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга в 2022 году стали чаще жаловаться на нарушение прав потребителей. Об этом 22 апреля сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Ценники Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

За первые три месяца 2022 года петербуржцы направили в Роспотребнадзор 15 614 обращений, больше половины касаются защиты прав потребителей. Этот показатель возрос на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Нарушение прав потребителей в сфере торговли стало самой распространённой причиной обращений. Петербуржцы на 26% стали чаще жаловаться по вопросам ценников в торговых сетях. Среди них повышение цен, отказ в выдаче оплаченного товара при дистанционной покупке. Жители города также сталкивались с несоответствием заявленной и конечной цен.

Одним из примеров таких нарушений стали ценники в одном из гипермаркетов сети «О’КЕЙ». Петербуржцы столкнулись с тем, что они были написаны от руки, что противоречит закону.

За все поступающие заявления Роспотребнадзор вынес 247 постановлений о привлечении к административной ответственности, общая сумма штрафов составляет 2,9 млн рублей.

В ведомстве напомнили, что для потребителей имеется консультативно-информационный ресурс, ГИС ЗПП. Также имеется горячая линия Роспотребнадзора. Также жители города могу обратиться непосредственно в консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».

Читайте также: Цены в магазинах Петербурга: ожидание — реальность: фоторепортаж

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге исключили возможность дефицита продовольственных товаров