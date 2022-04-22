Новосибирск, , 16:08 — REGNUM В Новосибирске избрали нового председателя городского совета ветеранов. Им стал глава совета ветеранов Железнодорожного района Александр Яровой, сообщил мэр Анатолий Локоть.

«Уверен, что с приходом нового председателя наше взаимодействие с советом ветеранов не изменится — мы будем и дальше вести совместную работу, реализовывать намеченные проекты, стремиться к новым результатам», — написал Локоть в своём телеграм-канале.

Он также поблагодарил Владимира Полещука «за добросовестную работу на посту председателя городского совета ветеранов».