Париж, , 16:03 — REGNUM Институт Пастера во Франции выявил 42 случая сальмонеллеза в стране, сообщает Le Figaro.

Сальмонелла Wikimedia Commons

По данным института, тринадцать пострадавших были госпитализированы, все выписаны, и нет угрозы для жизни.

Случая сальмонеллеза выявлены у детей в возрасте трёх лет, у 22 мальчиков и 20 девочек в 11 регионах Индонезии.

После расследований, проведенных органами здравоохранения, компания Ferrero была вынуждена отозвать несколько продуктов, произведенных на заводе в Бельгии в начале апреля. Фабрика в Бельгии была закрыта, что должно ограничить появление во Франции новых случаев сальмонеллеза в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, французские и бельгийские органы здравоохранения связывают случаи сальмонеллеза с потреблением продукции Kinder.

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