Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуацией с 25 февраля продолжается плановое сокращение ковидных госпиталей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 22 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Так, число инфекционных стационаров сокращено с 36 до восьми, количество ковидных коек снизилось в семь раз — с 5071 места до 720 мест. Их загрузка составляет 65%. Практически вдвое — с 4700 до 2423 человек - сокращено число медиков, работающих с ковид-пациентами.

«Большая часть персонала набиралась для работы с больными коронавирусной инфекцией, и поэтому расторгаются временные контракты. Те, для кого лечебное учреждение было постоянным местом работы, продолжают осуществлять там свою трудовую деятельность. Студенты и ординаторы вернулись к учебе», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM сообщало, что всего в Ростовской области подтвержден 371 571 случай заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 358 197 пациентов. Жертвой COVID-19 стал 10 851 человек.