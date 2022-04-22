Орел, , 16:03 — REGNUM К рассмотрению дела о признании геноцидом советского народа преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Орловской области начал Орловский областной суд 22 апреля. Сторону обвинения представляет прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Советские партизаны ведут арестованного бывшего пристава Долгова, служившего в немецкой оккупационной администрации, в деревне Кургановка Орловской области. 1943

В ходе рассмотрения дела было установлено, что на территории нынешней Орловской области в период её оккупации нацистами в годы Великой Отечественной войны было убито 421 755 человек. В числе жертв нацизма — 50 тыс. мирных советских граждан, 1 тыс. детей, 371 755 военнопленных. В Германию на каторжные работы были угнаны 56 490 жителей региона.

На заседании суда были представлены свидетельства очевидцев, протоколы осмотра мест расстрелов мирных жителей.

22 апреля в суде рассматривался факт расстрела фашистами и их пособниками мирных жителей в деревне 3-е Нижнее-Долгое Должанского района. При раскопках в месте массового захоронения людей летом 2020 года были извлечены останки четырёх человек. По данным экспертизы, причиной их смерти стали огнестрельные ранения. Удалось установить личность одного из убитых. В суде в качестве свидетеля выступила племянница убитого Нина Макашова. Она рассказала, что после оккупации фашистами деревни 3-е Нижнее-Долгое часть местных жителей скрылась в соседнем селе Успенское. Спустя некоторое время шесть жителей деревни, в основном подростки, вернулись туда — пополнить запасы и посмотреть, что происходит в оставленных домах. Один из оккупантов, увидев детей, открыл огонь. Четыре человека были убиты, остальным удалось спастись. Убитых погребли на месте расстрела. Жители об этой братской могиле знали, ухаживали за ней. Убитые были погребены на месте расстрела.

«Но сегодня в деревне почти не осталось жителей. Моя семья приняла решение перезахоронить останки дяди в братской могиле в Долгом», — рассказала Нина Макашова.

«Происходившее с россиянами на Украине в последние восемь лет иначе, как геноцидом и фашистскими издевательствами, назвать нельзя. Сегодня мы должны дать решительный отпор этому злу», — сказала она в беседе с журналистами.

В судебном заседании объявлен перерыв до 28 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Орловской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Орловской области.

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