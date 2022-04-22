Бишкек, 22 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Духовное управление мусульман Киргизии поведало о том, сколько киргизстанцев смогут совершить паломничество к святым местам в Мекке в 2022 году, а также озвучило стоимость хаджа.

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В муфтияте отмечают, что в этом году власти Саудовской Аравии выделили республике 2 766 квот для мусульманских паломников.

Также ДУМК сообщил, что в этом году приблизительная цена на хадж составит около $4,5 тысячи (346 тысяч рублей) на одного человека. Стоимость поездки выросла из-за повышения расценок на авиабилеты и увеличения размера прочих расходов.

Напомним, что в 2020 и 2021 годах паломничество в Мекку для мусульман из Киргизии не состоялось. Запрет на въезд киргизстанцев в страну был введён властями Саудовской Аравии из-за пандемии коронавируса.