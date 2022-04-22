Путин указал ЕС на возможность повлиять на Киев
Москва, 22 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Ситуация на Украине стала основной темой обсуждения в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.
Российский лидер рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий. Глава государства также указал на «безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем и игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков».
Путин уверен, что власти ЕС могли бы поспособствовать прекращению конфликта на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что украинская армия должна готовиться к наступлению, а США помогают ей в этом, как и когда-то на пути Украины к евроинтеграции. Он добавил, что в ВСУ должна в ближайшую неделю поступить военная помощь из США.
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Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано отметил, что в Европейском союзе продолжают выступать за решение конфликта на Украине путём переговоров, при этом не намерены прекращать финансово-экономическую и военную поддержку Киеву, считая, что увеличение поставок оружия на Украину — «это не поддержка войны, а поддержка способности Украины обороняться».
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