Москва, 22 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Ситуация на Украине стала основной темой обсуждения в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.

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Российский лидер рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий. Глава государства также указал на «безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем и игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков».

Путин уверен, что власти ЕС могли бы поспособствовать прекращению конфликта на Украине.

«Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населённых пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что украинская армия должна готовиться к наступлению, а США помогают ей в этом, как и когда-то на пути Украины к евроинтеграции. Он добавил, что в ВСУ должна в ближайшую неделю поступить военная помощь из США.

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Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано отметил, что в Европейском союзе продолжают выступать за решение конфликта на Украине путём переговоров, при этом не намерены прекращать финансово-экономическую и военную поддержку Киеву, считая, что увеличение поставок оружия на Украину — «это не поддержка войны, а поддержка способности Украины обороняться».

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