Москва, 22 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 22 апреля, по состоянию на 15:25 по мск котировки июньского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 1,39%, до 106,82 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефтепровод

«Инвесторы всё больше опасаются охлаждения мировой экономики и падения спроса на нефть как следствие этого.

Вновь муссируются страхи, связанные с разрастанием пандемии в Китае, также опасения ухудшения экономической ситуации связывают с планами ФРС США начать повышение учетной ставки.

Значительные риски для экономической активности трейдеры видят и в связи с российской специальной военной операцией на Украине.

Так, ожидается, что отказ от торговли с Россией вызовет значительный рост цен на сырье, а в результате и снижение промышленного производства.

Кроме того, в связи с введением взаимных ограничений существенно снижается спрос на авиакеросин, а также дизельное топливо для локомотивов, судов и грузовых автомобилей.

На этом фоне начавшийся накануне подъем нефтяных котировок был прерван, цены поползли вниз. Видимо, трейдеры отложат операции до начала следующей неделе, опасаясь, что за выходные может случиться много важных событий», — пояснил эксперт.

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