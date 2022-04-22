Тбилиси, 22 апреля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провёл 22 апреля встречу с прибывшими в Тбилиси членами Конгресса США. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал Табаки

«Премьер-министр подтвердил членам делегации свою готовность к тесному сотрудничеству в целях дальнейшего укрепления партнерства как в области обороны, так и в торгово-экономическом и инвестиционном направлениях», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Гарибашвили подчеркнул желание Грузии оставаться надёжным партнёром для США в Закавказье и за его пределами. Стороны также обсудили вопросы безопасности и ситуацию на Украине.

Сообщается, что американские гости уделили внимание тому, как Грузия поддерживает киевский режим.

Напомним, ранее Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет объявлять санкции России. При этом Грузия отправляет гуманитарную помощь на Украину.