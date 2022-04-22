Москва, 22 апреля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Возможность прямого контакта с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит в том числе от результатов на переговорах, заявил российский президент Владимир Путин в беседе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает 22 апреля пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Мишель рассказал российскому лидеру о своём недавнем визите в Киев и контактах с руководством Украины. Он призвал Путина провести прямой контакт с Зеленским, но российский лидер указал на непоследовательность украинской стороны и неготовность к компромиссам.

«Президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счёт, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения», — говорится в сообщении.

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