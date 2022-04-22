Сеул, , 15:58 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что следующее правительство продолжит нынешнюю политику углеродной нейтральности. Об этом глава государства написал в социальных сетях.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

Южнокорейский лидер подчеркнул, что сохранение политики — непростая задача, однако Южная Корея сможет открыть для себя новую эпоху, если продолжит работу по её реализации при сохранении сотрудничества между народом, промышленностью и правительством.

«Сегодня человечество чувствует всю глубину угрозы для планеты. Южная Корея, являясь членом мирового сообщества, стремится к углеродной нейтральности. Мы повысили цель по снижению выбросов парниковых газов к 2030 году до 40%, продемонстрировав всему миру нашу решимость в этом вопросе», — написал Мун Чжэ Ин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Южной Кореи посетил Национальный дендрарий, где посадил сосну по случаю Дня Земли.

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