София, , 15:56 — REGNUM Болгария подписала специальное соглашение с Финляндией о приобретении у Хельсинки 150 бронемашин пехоты (БМП) для нужд болгарской армии. Об этом 22 апреля сообщает софийская газета «24 часа».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Детали сделки не разглашаются.

Предполагается, что речь идет о технике, выведенной из эксплуатации в ходе масштабной реорганизации финских армейских подразделений в 2018 – 2019-м годах.

Как отмечается в заявлении министерства обороны Болгарии, указанный контракт «открывает новую страницу» в военном сотрудничестве двух государств.