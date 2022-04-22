София, 22 апреля 2022, 15:56 — REGNUM Болгария подписала специальное соглашение с Финляндией о приобретении у Хельсинки 150 бронемашин пехоты (БМП) для нужд болгарской армии. Об этом 22 апреля сообщает софийская газета «24 часа».
Детали сделки не разглашаются.
Предполагается, что речь идет о технике, выведенной из эксплуатации в ходе масштабной реорганизации финских армейских подразделений в 2018 – 2019-м годах.
Как отмечается в заявлении министерства обороны Болгарии, указанный контракт «открывает новую страницу» в военном сотрудничестве двух государств.