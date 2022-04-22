Вашингтон, 21 апреля, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Китай с визитом, в ходе которого может пригрозить китайским властям санкциями за поддержку, которую Пекин якобы оказывает оборонно-промышленному комплексу России. Об этом 20 апреля сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Журналисты отмечают, что на переговорах глава Госдепартамента не станет уточнять, какие именно меры планируют предпринять в Вашингтоне по отношению к КНР. Источники газеты предположили, что США могут ввести санкции против китайских финансовых институтов и других организаций.

Один из собеседников журналистов отметил, что предупреждение Блинкена будет наиболее внятным из тех, что ранее Вашингтон делал Пекину. Американский чиновник, с которым пообщались журналисты, указал на то, что США и их союзники должны были обсудить вопрос о давлении на Китай после 19 апреля, когда проходила встреча глав МИД стран «Большой семерки» (G7).

Ещё один источник рассказал, что в Пекине больше всего боятся санкций против китайских банков.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном предупредила, что китайскому бизнесу могут грозить последствия, если Пекин решится поддерживать Россию в конфликте с Украиной. Она уточнила, что это касается и поддержки российского ОПК.

18 апреля пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай примет необходимые меры, в случае если США решатся на дополнительные санкции против китайских компаний из-за помощи, которую Пекин якобы оказывает России.