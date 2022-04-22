Санкт-Петербург, 22 апреля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области расширили линейку мер поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при достижении ими возраста 18 лет, и начнут компенсировать им аренду жилья, сообщили 22 апреля в пресс-службе областной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Соответствующее постановление, подписанное губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, вступает в силу с 28 апреля. Как следует из документа, на аренду жилья в городском поселении будет компенсировано 15 тыс. рублей, а в сельском – 10 тыс. рублей ежемесячно.

«Выплата будет осуществляться при предъявлении заявителем в органы опеки договора аренды жилого помещения», — отметили в пресс-службе.

Отметим, что средства будут направлены на поддержку детей-сирот, которые дожидаются своего жилья, и на время передачи, а это может растянуться на три-пять месяцев, будут вынуждены снимать комнату или квартиру.

«Поэтому и была разработана альтернативная помощь в виде оплаты арендного жилья. Ребята, которые стремятся к самостоятельной жизни, могут ею воспользоваться», – пояснил Александр Дрозденко.