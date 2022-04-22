Ярославль, 22 апреля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Депутату Ярославской областной думы Роману Фомичеву, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве и даче взятки в особо крупном размере, продлили домашний арест. Об этом сообщает ЯрНьюс.

С Романом Фомичевым проведут «разъяснительную работу»

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что народный избранник заключил досудебное соглашение со следствием.

22 апреля в Кировском районном суде состоялось установочное заседание по делу депутата. Суд не только продлил срок ареста до суда, но и сообщил дату первого заседания — 4 мая 2022 года.

Напомним, по версии следствия Роман Фомичев выступил посредником при передаче 1,8 миллионов рублей замглавы аппарата правительства Ярославской области Эдуарду Гребенщикову. Помимо этого сам депутат передал 13,6 миллиона рублей и 4 смартфона заместителю директора департамента имущественных и земельных отношений Михаилу Рысеву.