Москва, , 16:00 — REGNUM Целью второй фазы спецоперации России на Украине является установление полного контроля над Донбассом, сообщил 22 апреля заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе Рустам Миннекаев.

Специальная военная операция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Он уточнил, что одной из задач ВС России на второй стадии операции является «установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной». Военный уточнил, что, когда эта цель будет достигнута, можно будет обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Кроме того, это позволит «воздействовать на жизненно важные объекты» экономики Украины. Контроль над южной частью Украины обеспечит ещё один коридор в Приднестровье, что важно для защиты русскоязычного населения.

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