Бишкек, 22 апреля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали директора фонда развития одного из районов Чуйской области по подозрению в вымогательстве и получении особо крупной взятки. Об этом сообщили в ГКНБ сегодня, 22 апреля.

Pixabay.com Вымогательство

По версии следствия, чиновник получил взятку в размере $97,5 тысячи (более 7,5 млн рублей) за решение вопроса о возвращении гражданского дела и принятие нового решения в пользу местной жительницы.

После этого он начал вымогать у этой же женщины ещё $35 тысяч (около 2,7 млн рублей), ссылаясь на высокопоставленных должностных лиц в судебной системе, которым он ранее якобы передал полученное от неё незаконное вознаграждение.

Против задержанного чиновника возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство взятки». Теперь ему грозит тюремное заключение на срок от 10 до 12 лет, а также конфискация имущества.