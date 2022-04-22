Москва, , 15:52 — REGNUM России следует быть готовой к эвакуации сограждан из западных стран из-за роста русофобии, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачёв Politikus.ru

«Я не исключаю, что в каких-то случаях может потребоваться и эвакуация наших сограждан, когда дальнейшее проживание в других странах окажется невозможным», — сказал Косачёв.

Кому-то эта мысль может показаться радикальной, но, говорит сенатор, «увы, ситуация столь стремительна и столь за красными линиями с точки зрения нравственности, морали».

«Мы должны быть готовы к любым вариантам», — сказал он в ходе видеомоста.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем завил, что власти стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии.

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