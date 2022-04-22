Москва, 22 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Сегодня, 22 апреля, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 2%, до 73,26 рубля. Евро падает на 2,18%, откатываясь до 78,45 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

wilhei Рубли

«Сегодня с утра рубль существенно проседал к основным валютам — котировки доллара превышали в моменте 77 рублей.

Так участники торгов отреагировали на озвученные главой ФРС США планы повысить ставку на ближайшем заседании на 0,5 процентного пункта, а также на новые послабления ЦБ РФ для экспортеров.

Теперь не только игроки несырьевого и неэнергетического рынков, но и все прочие экспортеры имеют право продавать оговоренные 80% экспортной выручки не в течение трех дней, а на протяжении двух месяцев.

Тем не менее откат рубля продолжался недолго, и вскоре укрепление российской национальной валюты возобновилось. К середине дня доллар падал ниже 73 рублей. Характерно, что рост происходит даже на фоне негативной динамики цен на нефть.

Скорее всего, на этом фоне Банк России продолжит смягчать условия регулирования валютных операций, а на заседании 29 апреля может снизить ставку даже сильнее, чем до ранее предполагавшихся 15%.

Этому способствует, в частности, резкое снижение инфляционных ожиданий населения до 12,5%», — пояснил эксперт.

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