* запрещённая в России организация

Москва, , 15:53 — REGNUM Уголовно-правовую оценку высказываниям основателя полка украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрея Билецкого по поводу возможности удара ВСУ ракетой «Точка-У» по участникам шествия «Бессмертного полка», которое намечено на 9 Мая в Мариуполе, поручил дать председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Глава СКР Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Отмечается, что ранее Билецкий публично «обозначил возможность нанесения удара украинскими вооруженными формированиями с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» по участникам шествия «Бессмертного полка», которое планируется в Мариуполе».

Также указывается, что при этом основатель указанного украинского националистического батальона назвал шествие «Бессмертного полка» — «провокацией украинского народа», а возможность удара по мирным жителям ракетой «Точка-У» — «адекватным ответом» на это.

«В соответствии с поручением главы ведомства следователи СК России проанализируют указанные высказывания, дав им уголовно-правовую оценку, а также примут исчерпывающий комплекс мер по установлению лиц, которые участвуют в подготовке преступлений против мира и безопасности человечества», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим не позволяет находящимся на территории «Азовстали» военным сложить оружие и сдаться.