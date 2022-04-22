Калуга, , 16:24 — REGNUM В Калужской области отмечается слаженная работа ярмарочной торговли. Об этом 22 апреля шла речь на заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары под руководством министра конкурентной политики региона Николая Владимирова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярмарка Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Калуге ярмарки проходят со вторника по четверг на улице Театральной (пешеходная часть), по пятницам и субботам – на площади Старый Торг (район сквера им. В. И. Ленина). На ярмарках представлен широкий ассортимент продукции от калужских производителей: мясо, рыба, сыры, молочная продукция, соленья, бакалея, мёд, овощи, фрукты и ягоды, сухофрукты, орехи, кондитерские изделия, а также текстиль, садовый и хозяйственный инвентарь. В ходе заседания говорили о продаже бочкового молока, цена которого — 50 рублей за литр. В Калуге выделено 104 места под данную торговлю, в Обнинске – 17. Помимо этого, разливное молоко продается на частных территориях и в стационарных объектах. Ярмарки проходят и в районах области. Некоторые муниципалитеты приглашают на них предпринимателей из близлежащих районов.

«Это хорошая идея — проведение ярмарок с приглашением соседей. Нужно продолжать работу в данном направлении, делая шире охват по районам. Важно привлекать как можно больше региональных товаропроизводителей, увеличивая ассортимент представленной продукции для жителей», — отметил Николай Владимиров.

По данным УФНС по Калужской области, на территории региона с начала апреля наблюдается снижение продаж по всем видам продовольственных товаров в сравнении с аналогичным периодом марта в среднем на 22%, что свидетельствует о снижении покупательского спроса. В сравнении с февралём средний объём продаж продовольственных товаров сейчас меньше на 8%. За период с 13 по 20 апреля в продовольственных магазинах области отмечалось увеличение цен на ряд продуктов. Пшено и крупа гречневая-ядрица подорожали на 1,4%, огурцы свежие – на 3,38%, свекла – на 1,7%. По сравнению с соседними областными центрами в Калуге наблюдаются максимальные цены на сосиски, сардельки, молоко питьевое пастеризованное, сыры, смеси сухие молочные для детского питания.

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