Москва, , 15:51 — REGNUM В 2021 году Россия прислала налоговой службе Киргизии тысячу кассовых аппаратов, работающих в режиме онлайн. Об этом заявил глава ведомства Алтынбек Абдувапов на заседании парламентской фракции «Ишеним».

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«Также российская сторона предоставила около 50 тысяч программных контрольно-кассовых машин и разработала специальное программное обеспечение», — добавил чиновник.

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По его словам, в 2022 году Россия планировала передать Киргизии ещё 30 тысяч кассовых аппаратов.

«Но из-за ситуации, сложившейся вокруг Украины, российская сторона не сможет предоставить нам эти контрольно-кассовые машины», — подчеркнул председатель налоговой службы.

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