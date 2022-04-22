Россия не пришлёт в Киргизию онлайн-кассы из-за ситуации вокруг Украины
Москва, 22 апреля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В 2021 году Россия прислала налоговой службе Киргизии тысячу кассовых аппаратов, работающих в режиме онлайн. Об этом заявил глава ведомства Алтынбек Абдувапов на заседании парламентской фракции «Ишеним».
«Также российская сторона предоставила около 50 тысяч программных контрольно-кассовых машин и разработала специальное программное обеспечение», — добавил чиновник.
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По его словам, в 2022 году Россия планировала передать Киргизии ещё 30 тысяч кассовых аппаратов.
«Но из-за ситуации, сложившейся вокруг Украины, российская сторона не сможет предоставить нам эти контрольно-кассовые машины», — подчеркнул председатель налоговой службы.
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