Джакарта, 22 апреля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Посол Европейского союза Венсан Пикет попросил Индонезию оказать давление на Россию, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Посол ЕС заявил об этом во время встречи с главой администрации президента Индонезии Моэлдоко в Джакарте.

«Европейский союз просит Индонезию использовать свое влияние в качестве председателя G20, чтобы оказать давление на Россию», — заявил посол Винсан Пикет, добавив, что санкции могут открыть возможности для переговоров.

Посол также выразил обеспокоенность европейских стран глобальной неопределенностью в сферах экономики и безопасности.

Индонезия пообещала принять к сведению все заботы и опасения западных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации президента Индонезии Моэлдоко заявил, что Индонезия занимает нейтральную позицию в отношении ситуации вокруг России и Украины.