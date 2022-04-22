Кемерово, 22 апреля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 22 апреля, на лечении находятся 1753 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 124 новых носителя коронавирусом. За это же время 95 человек было выписано с выздоровлением.

Всего в регионе было зарегистрировано 160 779 случаев заражения, 156 729 человек выздоровели, 2297 пациентов скончались.