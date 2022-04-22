Тирасполь, , 15:48 — REGNUM Блокада, которую Молдавия устроила Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) фактически является экономической войной. Об этом 22 апреля заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев в комментарии телеканалу «Первый Приднестровский».

Карта Приднестровья Bestalex

«Действуют они откровенно глупо, недальновидно, полагаясь, что завтра не наступит никогда, потому что есть сегодняшние условия, их надо использовать», — сказал Игнатьев.

Он отметил, что молдавским коллегам нужно понять неизбежность наступления, будущего, которое «многих расстроит».

Напомним, киевские власти после начала Россией спецоперации по денацификации Украины закрыли все пропускные пункты на границе с Приднестровьем. Молдавская сторона в последнее время начала отказывать в пропуске грузов в ПМР, объяснит это тем, что эти товары не зарегистрированы в Молдавии. В Приднестровье наиболее остро обстоят дела с лекарствами.

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