Белгород, , 16:06 — REGNUM С начала специальной военной операции России на Украине различные повреждения получили 182 домовладения в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе правительства региона.

Обстрелянный дом Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Больше всего разрушений зафиксировано в Грайворонском городском округе — в селе Головчино пострадало 82 домовладения. На территории Белгородского района повреждено 46 домов в селе Журавлёвка и 31 дом в посёлке Майский. В Белгороде пострадали 16 домовладений. Некоторые объекты приходится демонтировать и возводить заново, в других лишь меняют разбитые окна или ворота.

«Задача, которую ставит губернатор, — максимально быстро выполнить все восстановительные работы. Для этого сейчас созданы необходимые бригады и выделены средства. Работы выполняются по графику», — уточнил советник губернатора Белгородской области Валентин Демидов.

Восстановлено уже 40 домовладений.