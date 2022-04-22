Саратов, 22 апреля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. С территории Саратовской области в Донецкую и Луганскую народные республики направлено более 200 тонн гуманитарного груза. Порядка 123,5 тонн грузов координировало региональное управление безопасности жизнедеятельности, сообщил начальник ведомства Юрий Юрин.

Dnmchs.ru Гуманитарная помощь

По поручению регионального правительства управление безопасности жизнедеятельности осуществляет сбор, координацию, содействие в оформлении документов, формирует и направляет гуманитарные грузы, направляемые на территорию ДНР и ЛНР от жителей Саратовской области, бизнес-сообщества и организаций.

Юрин отмечает, что равнодушных нет. Саратовские фермеры отправляют на Украину продукты питания, бизнесмены — строительные материалы, правительство области — продовольствие и бытовую технику. В ближайшее время отправится еще порядка 10 тонн, добавил руководитель регионального управления безопасности жизнедеятельности.

ИА REGNUM напоминает, житель Саратовской области Илья Наумов погиб в ходе спецоперации России на Украине.

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