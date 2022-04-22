Анкара, , 15:52 — REGNUM В «стамбульском» переговорном процессе между Россией и Украиной есть некоторые подвижки, остаётся надежда на прогресс. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает 22 апреля агентство Anadolu.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Анкара прилагает усилия для продолжения диалога представителей России и Украины. Так, в Стамбуле может пройти встреча президентов обеих стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, если они примут приглашение турецкой стороны.

«Подвижки есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды», — сказал Эрдоган.

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