Анкара, 22 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В «стамбульском» переговорном процессе между Россией и Украиной есть некоторые подвижки, остаётся надежда на прогресс. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает 22 апреля агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Он отметил, что Анкара прилагает усилия для продолжения диалога представителей России и Украины. Так, в Стамбуле может пройти встреча президентов обеих стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, если они примут приглашение турецкой стороны.

«Подвижки есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды», — сказал Эрдоган.

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