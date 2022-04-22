Москва, , 15:46 — REGNUM Власти стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии. Об этом 22 апреля в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил президент России Владимир Путин.

Русофобия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах», — уточнил российский лидер, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде заявил, что русофобия уже становится не просто типичным проявлением шовинизма, а политической идеологией ряда государств. Он подчеркнул, что в последнее время неприязненное и враждебное отношение к русскому народу и всему русскому приняло беспрецедентный характер.

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Комментируя нарастающую политику русофобии на Западе, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что это не повод «закрываться от мира». По его словам в целом ряде государств по всему миру проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые ценят и любят России и российских граждан.

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