Донецк, 22 апреля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал город Горловка. Об этом 22 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 15:05 с украинских позиций в населённом пункте Новгородское (киевское название – Нью-Йорк) был открыт огонь по посёлку шахты 6-7 в Горловке. По городу выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Ранее под обстрел украинских войск в ДНР попал Донецк, а в ЛНР — Первомайск.