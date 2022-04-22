Лондон, 22 апреля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Возможность введения санкций против организаторов Уимблдона планирует рассмотреть Женская теннисная ассоциация (WTA) из-за отстранения российских теннисистов. Об этом 22 апреля сообщает французское издание L’Equipe со ссылкой на письмо, которое глава WTA Стив Саймон адресовал спортсменам.

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«Эти решения — нарушение правил WTA. Мы официально доложили им о своей позиции, оставив за собой право наложить соответствующие санкции», — написал Саймон.

Он отметил, что санкции могут включать отзыв присужденных на Уимблдоне рейтинговых очков, а также штрафы, приостановку участия в WTA и переход спортсменок из британской ассоциации в WTA.

По его словам, правление WTA проведёт встречу в Мадриде с советом директоров турниров и советом игроков, чтобы определить санкции.

Напомним, 20 апреля организаторы Уимблдона объявили о решении не допускать российских и белорусских теннисистов к участию в турнире. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), WTA, а также ряд бывших и действующих теннисистов подвергли критике это решение.

Организаторами Уимблдона являются Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC).