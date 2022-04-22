Бухарест, , 15:42 — REGNUM Правительство Румынии одобрило проект выделения средним и мелким аграрным хозяйствам страны, занимающимся выращиванием картофеля, специальных субсидий на поддержку деятельности. Об этом 22 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, представители каждой соответствующей структуры смогут рассчитывать на выплаты по 200 евро за каждый гектар выращиваемого корнеплода. Как отмечено в заявлении министерства сельского хозяйства Румынии, новая мера призвана обеспечить внутренний потребительский рынок соответствующим продуктом на 2022–2023 годы.

Предполагается, что средства на указанные субсидии будут предоставлены из государственного бюджета, а также из специальных трастовых фондов. Общая сумма, предоставляемая в рамках программы, не разглашается.