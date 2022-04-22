Законопроект о запрете привязывать цены к валюте в контрактах внесен в ГД
Москва, 22 апреля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий устанавливать цену контракта в привязке к иностранным валютам, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Борис Пайкин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный поединок и импортозамещение — все новости»
Предлагается признать утратившим силу пункт 2 статьи 317 части первой Гражданского кодекса, предусматривающий, что в денежном обязательстве может быть предусмотрена его оплата в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте.
Одновременно статья 424 Гражданского кодекса дополняется новым пунктом, согласно которому цена не может определяться в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте или показателю биржевых и (или) внебиржевых индикаторов цен на мировых товарных рынках.
Исключения делаются для международных договоров.
«Экономический суверенитет основывается на национальной валюте и любые отсылки на эквивалент доллару или евро должны быть устранены из делового оборота», — считает Пайкин.
Читайте также:Россия и Индия ищут решения для оплаты торговых сделок в нацвалютах