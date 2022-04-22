Москва, 22 апреля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий устанавливать цену контракта в привязке к иностранным валютам, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Борис Пайкин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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Предлагается признать утратившим силу пункт 2 статьи 317 части первой Гражданского кодекса, предусматривающий, что в денежном обязательстве может быть предусмотрена его оплата в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте.

Одновременно статья 424 Гражданского кодекса дополняется новым пунктом, согласно которому цена не может определяться в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте или показателю биржевых и (или) внебиржевых индикаторов цен на мировых товарных рынках.

Исключения делаются для международных договоров.

«Экономический суверенитет основывается на национальной валюте и любые отсылки на эквивалент доллару или евро должны быть устранены из делового оборота», — считает Пайкин.

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