Москва, 22 апреля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Аналитики Центробанка, при всём к ним уважении, довольно слабо знакомы с микроэкономическими реалиями — это не их сфера ответственности. Поэтому в своих прогнозах по поводу последствий санкций, видимо, опираются на представления об экономики России 90-х годов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оставшиеся товары

«Если они прогнозируют возвращение к практике «челноков», которая тогда существовала, то надо объяснить, чем такая организация бизнеса будет выгодна в текущих условиях. Пока никаких предпосылок для этого не видно.

Мелкий оптовик, да ещё и перевозящий грузы лично в своем багаже, всегда проиграет крупным оптовикам, возящим товары контейнерами.

Доступа в те страны, которые вводят ограничения против России, у частных граждан все равно не будет, а при нынешней стоимости пассажирских перевозок товары, привозимые таким способом, были бы попросту «золотыми». Сложно было бы сейчас и оформить покупку таких товаров торговыми сетями — налоговый контроль сейчас гораздо эффективнее.

Ну и не стоит забывать о доступе к интернет-магазинам не присоединившихся к санкциям стран, где купить товар можно будет в любом случае дешевле.

Да, конечно, определенный сбой в работе компаний из-за необходимости искать новых поставщиков, произойдет.

Но сейчас, благодаря цифровизации, найти новых партнеров будет куда проще, чем это было в 90-х. К тому же, разрешение параллельного импорта привлечет большое количество иностранных компаний, которые захотят занять эту нишу», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало, аналитики ЦБ РФ ожидают, что структурная трансформация экономики России из-за санкций приведет к усилению роли «челноков» в налаживании альтернативных поставок из-за рубежа.

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