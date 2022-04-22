Смоленск, , 15:40 — REGNUM Ещё два уголовных дела возбуждено в отношении ректора Смоленского государственного университета спорта, сообщили 22 апреля в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области. Новые дела возбудили по статьям о растрате и о превышении должностных полномочий.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Ректор Смоленского госуниверситета спорта и его подчинённый стали фигурантами уголовного дела в декабре 2021 года, дела были возбуждены по по факту присвоения и растраты денежных средств образовательного учреждения. В конце декабря 2021 года и в первом квартале 2022 года в отношении ректора были возбуждены три уголовных дела по фактам злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий.

В ходе следствия были выявлены новые эпизоды преступлений. В частности, установлено, что ректор заключил договор с оператором связи на подключение и установку оборудования для обеспечения высокоскоростного доступа к сети Интернет, а также государственный контракт на оказание услуг связи по предоставлению безлимитного доступа к сети Интернет в жилых помещениях, построенных на принадлежащих ректору земельных участках в Демидовском районе Смоленской области, оплатив эти услуги за счет средств университета. Растрата составила более 960 тысяч рублей. Также ректор незаконно, без заключения договора аренды и внесения платы за пользование, предоставил ранее знакомому индивидуальному предпринимателю часть нежилого помещения, расположенного в здании плавательного бассейна, и нежилое помещение на первом этаже общежития вуза для осуществления коммерческой деятельности по продаже спортивных товаров.

Оба обвиняемых находятся под стражей.