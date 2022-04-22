Москва, 22 апреля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Киевский режим не позволяет находящимся на территории «Азовстали» военным сложить оружие и сдаться, заявил 22 апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава российского государства напомнил, что после освобождения Мариуполя он отдал приказ отменить штурм «Азовстали», а всем сдавшимся гарантируется жизнь.

«Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишель в разговоре с Путиным призвал обеспечить гуманитарные коридоры из Мариуполя и других городов, находящихся в зоне российской военной спецоперации.

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