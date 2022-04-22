Брюссель, , 15:39 — REGNUM Во время своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Европейского совета Шарль Мишель предложил ему пообщаться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 22 апреля заявил журналистам источник в Евросовете.

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глава Евросовета призвал Путина напрямую пообщаться с Зеленским в соответствии с его (Зеленского) предложением», — сказал он.

Также источник уточнил, что телефонный разговор Путина с Мишелем проходил после визита главы Евросовета на Украину 20 апреля, в ходе которого Зеленский подробно обсудил с Зеленским вопросы, которые связаны с конфликтом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Первомайск Луганской Народной Республики оказался под обстрелом украинских войск.