Джакарта, , 15:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии признает, что не готово отменить обязательное ношение защитных масок, сообщает CNN Indonesia.

Женщины в масках. Индонезия (сс) muhammad adil

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Индонезии по вопросам вакцинации от COVID-19 Сити Надя Тармизи заявила, что правительство все еще следит за текущей эпидемиологической обстановкой, поэтому в ближайшем будущем масочный режим не отменят.

«Политика отмены масок все еще оценивается», — заявила Сити Надя Тармизи.

Минздрав Индонезии призвал жителей соблюдать дисциплину в соблюдении санитарного протокола, включая ношение масок, мытье рук и соблюдение дистанции.

Член совета индонезийской ассоциации экспертов в области общественного здравоохранения Хермаван Сапутра также заявил, что Индонезия не готова ослабить масочный режим.

«На данный момент Индонезия все еще совершенно не готова к ослаблению масочного режима. Вместо этого использование масок должно стать нашей привычкой в ​​будущем», —заявил Хермаван Сапутра.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 651 случай заражения коронавирусом.

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