Херсон, 22 апреля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Все федеральные телеканалы первого и второго пакетов российского мультиплекса заработали в Херсоне, сообщает 22 апреля РИА Новости.

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В городе работают каналы Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Культура», «Матч-ТВ», НТВ, Пятый канал, «Карусель», ОТР и ТВЦ, входящие в первый пакет. Из второго пакета мультиплекса херсонским зрителям доступны РЕН-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, Муз-ТВ.

Кроме того, уточняет агентство, в Херсоне работает радиостанция «Вести ФМ».