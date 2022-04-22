Екатеринбург, , 15:40 — REGNUM В Свердловской области снизился суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным на 22 апреля госпитализированы 79 человек. Тогда как днем ранее – 94, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Излечились от COVID-19 еще 337 пациентов. В общей сложности в регионе ковид победили 422 295 граждан.

За 21 апреля в области обнаружили 295 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки скончались пять человек. Это на два летальных исхода больше, чем днем ранее.