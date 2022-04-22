Сыктывкар, 22 апреля 2022, 15:38 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», предприниматели Коми на практикумах «Мой бизнес"учатся проводить антикризисные переговоры. Подробности сообщает мойбизнес11. рф.

Предприниматели Коми узнали, как вести антикризисные переговоры
Предприниматели Коми узнали, как вести антикризисные переговоры
Цитата с сайта мойбизнес11. рф

Как не соглашаться делать то, что не хочется и задавать правильные вопросы собеседнику 16 и 17 апреля предпринимателей Ухты и Сыктывкара обучал эксперт в области переговоров и мышления, организатор конференций TEDx Алексей Зубаков. Также предпринимателям Ухты рассказали о социальном бизнесе, его преимуществах и нюансах, и о том, как социальному предприятию войти в федеральный перечень и получить грант на развитие своего дела.

«В республике идет уверенный рост социального предпринимательства, несмотря на сложные экономические условия и пандемию коронавируса. В 2020 году было зарегистрировано 42 предпринимателя, а в 2021 — уже 72. Планируем, что в этом году их будет еще больше.

Для развития социального предпринимательства в республике мы и проводим подобные форумы, мастер-классы и встречи. Социальное предпринимательство важно с точки зрения развития общества и его экономической стабильности», — отметил директор «Мой бизнес» Коми Сергей Жеребцов

Предприниматели Ухты и Сыктывкара научились проводить антикризисные переговоры на практикумах от «Мой бизнес» Коми
Предприниматели Ухты и Сыктывкара научились проводить антикризисные переговоры на практикумах от «Мой бизнес» Коми
Цитата с сайта мойбизнес11. рф

В рамках практикума «Антикризисные меры: переговоры и деловые коммуникации как способ развития социального бизнеса» предприниматели узнали о том, что такое переговорная синхронизация, какие роли бывают в коммуникации, какие позиции восприятия существуют во время проведения переговоров и о многом другом. В течение нескольких часов участники практикума совместно с экспертом разобрали стратегии переговоров и на конкретных примерах рассмотрели переговорные тактики и техники во время нетворкинг-сессии.

«Сегодня мы провели замечательный день на тренинге-практикуме. Наш тренер Алексей дал много мега-полезного контента, было много практики. Разобрали много техник и механик во время переговоров в разных сферах жизни и бизнеса, — рассказывает одна из предпринимательниц Сыктывкара, — В определённых моментах ты понимаешь, что тебе сломали мозг! В хорошем смысле. Иногда мы забываем очевидные вещи и именно поэтому возникают конфликты, мы не можем договориться с другим человеком. Если бы все знали эти техники и механики, у нас был бы идеальный мир».

Еще одна участница из Ухты описала практикум так: «Тема практикума была для меня новой. Сказать, что было интересно и полезно, — значит ничего не сказать! Алексей простым языком рассказал про достаточно сложные вещи, касающиеся любых переговоров, каждый пункт подкреплялся практикой, работали в разных парах, в тройках.

Алексей бережно шаг за шагом вёл нас к определенному результату! И у него это получилось! Я получила огромное удовольствие от подачи спикера и информации! У меня сформировались новые навыки, которые я буду внедрять в свою жизнь. Теперь хочется углубиться в эту тему. Для меня сегодня открылся новый мир — мир коммуникаций!».

В марте 2022 года перед предпринимателями Коми выступил ведущий российский эксперт по ведению переговоров и автор бестселлера «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов. Говоря об умении договариваться во время ведения переговоров, он пояснил

Предприниматели Коми узнали, как вести антикризисные переговоры
Предприниматели Коми узнали, как вести антикризисные переговоры
Цитата с сайта мойбизнес11. рф

«Первое, что необходимо — понимание, что в новых условиях переговоры станут жестче. Жесткие переговоры — это манипуляция, давление, агрессивность, это связано с внутренним стрессом, внешним давлением и состоянием неопределенности.

Поэтому в первую очередь переговорщику необходимо справляться со своим эмоциональным состоянием и научиться управлять эмоциональным состоянием оппонента. Важно понимать, что необходимо именно договариваться, а не продвигать свои интерес. Те, кто сейчас это поймут — пойдут вперед».

По словам Игоря Рызова, единственный выход научиться технике переговоров — тренироваться. И нет универсального средства по выходу из кризисных ситуаций — из него человек может выбраться только самостоятельно.

Мероприятия проводились «Мой бизнес» Республики Коми в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Как сообщало ИА REGNUM, цель проекта «Малое и среднее предпринимательство» заключается в поддержке бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.