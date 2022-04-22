Сыктывкар, , 15:38 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», предприниматели Коми на практикумах «Мой бизнес"учатся проводить антикризисные переговоры. Подробности сообщает мойбизнес11. рф.

Предприниматели Коми узнали, как вести антикризисные переговоры Цитата с сайта мойбизнес11. рф

Как не соглашаться делать то, что не хочется и задавать правильные вопросы собеседнику 16 и 17 апреля предпринимателей Ухты и Сыктывкара обучал эксперт в области переговоров и мышления, организатор конференций TEDx Алексей Зубаков. Также предпринимателям Ухты рассказали о социальном бизнесе, его преимуществах и нюансах, и о том, как социальному предприятию войти в федеральный перечень и получить грант на развитие своего дела.

«В республике идет уверенный рост социального предпринимательства, несмотря на сложные экономические условия и пандемию коронавируса. В 2020 году было зарегистрировано 42 предпринимателя, а в 2021 — уже 72. Планируем, что в этом году их будет еще больше.

Для развития социального предпринимательства в республике мы и проводим подобные форумы, мастер-классы и встречи. Социальное предпринимательство важно с точки зрения развития общества и его экономической стабильности», — отметил директор «Мой бизнес» Коми Сергей Жеребцов

Предприниматели Ухты и Сыктывкара научились проводить антикризисные переговоры на практикумах от «Мой бизнес» Коми Цитата с сайта мойбизнес11. рф

В рамках практикума «Антикризисные меры: переговоры и деловые коммуникации как способ развития социального бизнеса» предприниматели узнали о том, что такое переговорная синхронизация, какие роли бывают в коммуникации, какие позиции восприятия существуют во время проведения переговоров и о многом другом. В течение нескольких часов участники практикума совместно с экспертом разобрали стратегии переговоров и на конкретных примерах рассмотрели переговорные тактики и техники во время нетворкинг-сессии.

«Сегодня мы провели замечательный день на тренинге-практикуме. Наш тренер Алексей дал много мега-полезного контента, было много практики. Разобрали много техник и механик во время переговоров в разных сферах жизни и бизнеса, — рассказывает одна из предпринимательниц Сыктывкара, — В определённых моментах ты понимаешь, что тебе сломали мозг! В хорошем смысле. Иногда мы забываем очевидные вещи и именно поэтому возникают конфликты, мы не можем договориться с другим человеком. Если бы все знали эти техники и механики, у нас был бы идеальный мир».

Еще одна участница из Ухты описала практикум так: «Тема практикума была для меня новой. Сказать, что было интересно и полезно, — значит ничего не сказать! Алексей простым языком рассказал про достаточно сложные вещи, касающиеся любых переговоров, каждый пункт подкреплялся практикой, работали в разных парах, в тройках.

Алексей бережно шаг за шагом вёл нас к определенному результату! И у него это получилось! Я получила огромное удовольствие от подачи спикера и информации! У меня сформировались новые навыки, которые я буду внедрять в свою жизнь. Теперь хочется углубиться в эту тему. Для меня сегодня открылся новый мир — мир коммуникаций!».

В марте 2022 года перед предпринимателями Коми выступил ведущий российский эксперт по ведению переговоров и автор бестселлера «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов. Говоря об умении договариваться во время ведения переговоров, он пояснил

Предприниматели Коми узнали, как вести антикризисные переговоры Цитата с сайта мойбизнес11. рф

«Первое, что необходимо — понимание, что в новых условиях переговоры станут жестче. Жесткие переговоры — это манипуляция, давление, агрессивность, это связано с внутренним стрессом, внешним давлением и состоянием неопределенности.

Поэтому в первую очередь переговорщику необходимо справляться со своим эмоциональным состоянием и научиться управлять эмоциональным состоянием оппонента. Важно понимать, что необходимо именно договариваться, а не продвигать свои интерес. Те, кто сейчас это поймут — пойдут вперед».

По словам Игоря Рызова, единственный выход научиться технике переговоров — тренироваться. И нет универсального средства по выходу из кризисных ситуаций — из него человек может выбраться только самостоятельно.

Мероприятия проводились «Мой бизнес» Республики Коми в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Как сообщало ИА REGNUM, цель проекта «Малое и среднее предпринимательство» заключается в поддержке бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.