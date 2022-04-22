Тбилиси, 22 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и канцлер Австрии Карл Нехаммер провели телефонные переговоры. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

«Ираклий Гарибашвили и Карл Нехаммер обменялись мнениями и информацией об обстановке в области безопасности в Восточноевропейском регионе и текущих военных действиях в Украине», — говорится в сообщении.

Грузинский премьер-министр отметил, что Тбилиси оказывает поддержку киевскому режиму. Также стороны обсудили стремление Грузии вступить в Евросоюз. Гарибашвили выразил надежду, что в Австрии поддержат прозападный курс Тбилиси.

Сообщается, что Нехаммер пригласил Гарибашвили посетить Австрию с официальным визитом.