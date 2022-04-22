Москва, , 15:35 — REGNUM Европа не станет отключать российские самолеты от GPS или подменять координаты, поскольку это – прямая угроза безопасности полетов, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

Самолет xusenru

« Спутники могут быть заглушены в каких-то районах, но для современных самолетов — это нестрашно, поскольку на них установлены достаточно точные инерциальные системы, которые продолжительное время могут давать высокую точность позиционирования без корректировки спутников.

В теории, конечно, было бы полезно на российские самолеты внедрить поддержку большего количества сетей спутников – и «Бэйдоу», и ГЛОНАСС.

Но для перевода навигационных систем на приём других спутников необходимо создать определенную базу, в том числе и правовую,

Потому что нельзя без согласия производителя самолета (Boeing или Airbus) самовольно вносить изменения в конструкцию самолетов.

А учитывая взаимоотношения российской стороны с зарубежными компаниями, достижение договоренности представляется невероятным», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскосмос направит предложения по замене оборудования GPS на ГЛОНАСС в Министерство транспорта РФ и Росавиаци. заявил генеральный госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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